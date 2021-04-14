Çaykur Rizespor'da eksikler can yakıyor

DHA 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:26 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:26

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Antalyaspor'da Ersun Yanal, Türk futbolunda kariyerine baktığımızda her zaman farklılık yaratan hocalarımızın başında geliyor. Antalyaspor da iyi ve kaliteli bir takım. Zor bir takım. Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE GÜÇLÜ GİRMEK İSTİYORUZ"