Çaykur Rizespor'da Eyüpspor mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de son üç maçta 9 puan toplayan yeşil-mavili ekip, ligde 2. sırada yer alan Eyüpspor maçı için 2 günlük aradan sonra hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Kormaz yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmasının ardından üç grup halinde dar alanda çift kale maç ile devam eden antrenman dayanıklılık koşusu ile son buldu.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan Çaykur Rizespor, bunlardan 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 46 puanla 4. sırada yer aldı.