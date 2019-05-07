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Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku

Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da gribal enfeksiyon geçiren Vedat Muriqi ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf son idmanda yer almadı.

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile sürdü.

Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf katılmadı. Aatıf'ın yarın Rize'ye gelerek son kontrollerinin ardından çalışmaya katılıp katılamayacağına karar verileceği öğrenildi. Muriqi'nin ise gribal enfeksiyon nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Karadeniz ekibi, yarın (9 Mayıs) yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(AA)

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