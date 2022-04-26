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Spor

Çaykur Rizespor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA26 Nisan 2022 Salı 23:07 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

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