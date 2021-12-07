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Spor

Çaykur Rizespor'da Göztepe maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları başladı.

DHA7 Aralık 2021 Salı 21:51 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 21:51
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 16'ncı haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam eden idman çift kale maç ile son bulurken, antrenmana sakatlığı bulunan Ronolda Mendes katılmadı.

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