Çaykur Rizespor'da Göztepe mesaisi devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 16 Aralık Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Yeşil-mavili ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Karadeniz ekibiyle bu sezon toplam 18 resmi maça çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç başına 1.94 puan ortalaması yakaladı.