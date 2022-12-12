İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,6396
  • ALTIN
    1068.9
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'da Göztepe mesaisi devam ediyor
Spor

Çaykur Rizespor'da Göztepe mesaisi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da Göztepe mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 16 Aralık Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeşil-mavili ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Karadeniz ekibiyle bu sezon toplam 18 resmi maça çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç başına 1.94 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.