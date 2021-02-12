12 Şubat 2021 Cuma 22:00 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 22:05

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karadeniz ekibinin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın kendisini iyi hissetmediğini belirten Gabriel Margarit, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor." ifadelerini kullandı. Rizespor'un kısa süre içerisinde Rumen teknik adamın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Margarit, 'Oyuncularımızın uyanması ve ayağa kalkmaları gerekiyor. Kaybedilecek bir maç değil. Biz oyunculardan daha fazlasını istiyoruz.' dedi ve sözlerini noktaladı.

"DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ"



Sumudica soyunma odasında istifa kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik adam futbolcuların kendisini ikna etmesi sonrasında verdiği karardan vazgeçti. Maç sonunda fenalaşan tecrübeli teknik adamın doktor kontrolü sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.