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Spor

Çaykur Rizespor'da Nathan Monzango ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sezon başında Amiens SC'den kiralık olarak transfer edilen Nathan Monzango ile yollar ayrıldı.

IHA4 Şubat 2022 Cuma 19:02 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 19:02
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Çaykur Rizespor, kiralık oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun başında Amiens SC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Monzango, henüz Süper Lig'de hiç fırsat bulamazken Çaykur Rizespor'un Ankaraspor ile sahasında onayarak 1-0'lık mağlubiyet ile sahadan ayrıldığı tek Türkiye Kupası maçında 77 dakika oynama şansı yakaladı.

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