Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'la yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.