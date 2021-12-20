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Spor

Çaykur Rizespor'da Sivasspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

DHA20 Aralık 2021 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:35
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 18'inci haftasında 22 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam edip, çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes'in takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Bryan Dabo ve Lebogang Phiri antrenmana katılmadı.

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