Çaykur Rizespor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

DHA 14 Aralık 2021 Salı 21:50 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 21:50

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk edeceği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, ikişerli gruplarla kondisyon arttırıcı oyunla devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur altında devam eden antrenman çift kale maç ile son bulurken, Ronaldo Mendes takımdan ayrı çalıştı. Yeşil mavili takımda sarı kart cezaları bulunan Yannick Bolasie ve Selim Ay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.