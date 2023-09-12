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Spor

Çaykur Rizespor'da yıldız golcü harekatı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, golcü transferi için önemli bir isme imza attırmanın peşinde. Sezona etkili bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, Uruguaylı santrafor Abel Hernandez'i renklerine bağlamaya çok yakın.

Sabah12 Eylül 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da yıldız golcü harekatı
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Çaykur Rizespor, transferde bombaları art arda patlatmaya başladı.

Yeşil mavili ekip, Uruguaylı yıldız golcü Abel Hernandez'i kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz günlerde Çekya devi Sparta Prag'dan Bulgar kanat forvet Minchev ve Danimarkalı sol bek Höjer'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha getirmenin planlarını yapıyor.

Karadeniz ekibi, Uruguay'ın Penarol takımıyla sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Hernandez'e kanca attı.

AVRUPA DENEYİMİ YÜKSEK

Yönetim, Abel Hernandez transferini gerçekleştirmek için tüm şartları zorluyor. 33 yaşşındaki tecrübeli golcünün Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Palermo, Hull City, CSKA Moskova, Internacional ve Fluminense gibi önemli takımlarda forma giyen Hernandez'in Avrupa tecrübesi de oldukça yüksek. Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 19 kez ağları sarstı.

MUSLERA'NIN ARKADAŞI

Uruguay Milli Takımı'nda 29 kez boy gösteren Hernandez, Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı. Uruguay Milli Takımı'nda 11 gol atan yıldız oyuncu, 2010-11 yılında ülkesiyle Copa America'yı kazandı.

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