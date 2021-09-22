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Spor

Çaykur Rizespor'da yönetim Bülent Uygun için toplanıyor

Çaykur Rizespor yönetimi teknik direktör Bülent Uygun'un alınan başarısız sonuçların ardından göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek için toplanacak.

DHA22 Eylül 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:07
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Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun'un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor'da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun'a yönelik 'istifa' çağrılarında bulundu. Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun'a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.

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