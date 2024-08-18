Çaykur Rizespor Adana'da kazandı

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Husniddin Alikulov ve 74. dakikada Ali Sowe kaydetti. Adana Demirspor'un golü 90+8'de Yusuf Barasi'nin penaltı vuruşundan geldi.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.