İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2024 Pazar / 13 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çaykur Rizespor Adana'da kazandı

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

18 Ağustos 2024 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor Adana'da kazandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Husniddin Alikulov ve 74. dakikada Ali Sowe kaydetti. Adana Demirspor'un golü 90+8'de Yusuf Barasi'nin penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.