19 Mart 2021 Cuma 22:55 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:28

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bülent Uygun yönetimindeki takım önemli bir istatistiğe imza attı

Çaykur Rizespor, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4.takım oldu

Galatasaray 3-4 Ç.Rizespor (2020/21)

Galatasaray 2-4 Gaziantepspor (2011/12)

Galatasaray 3-5 Trabzonspor (1998/99)

Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (1996/97)

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda:

Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda 'KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKL 4-3 yendik!' ifadelerine yer verildi.



G.SARAY 2019'DA PAYLAŞMIŞTI

11 Mayıs 2019'da Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçtiğinde bu tweet atılmıştı.