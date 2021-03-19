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Spor

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a: Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!

Galatasaray deplasmanında tarihi bir galibiyet alan Çaykur Rizespor'dan maç sonrası flaş bir hamle geldi. Karadeniz ekibinin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

19 Mart 2021 Cuma 22:55 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:28
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bülent Uygun yönetimindeki takım önemli bir istatistiğe imza attı

Çaykur Rizespor, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4.takım oldu

Galatasaray 3-4 Ç.Rizespor (2020/21)

Galatasaray 2-4 Gaziantepspor (2011/12)

Galatasaray 3-5 Trabzonspor (1998/99)

Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (1996/97)

İŞTE O PAYLAŞIM:

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda:

Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda 'KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKL 4-3 yendik!' ifadelerine yer verildi.

G.SARAY 2019'DA PAYLAŞMIŞTI

11 Mayıs 2019'da Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçtiğinde bu tweet atılmıştı.

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