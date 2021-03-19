Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Bülent Uygun yönetimindeki takım önemli bir istatistiğe imza attı
Çaykur Rizespor, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a Süper Lig'de deplasmanda 4 ve üzerinde gol atabilen 4.takım oldu
Galatasaray 3-4 Ç.Rizespor (2020/21)
Galatasaray 2-4 Gaziantepspor (2011/12)
Galatasaray 3-5 Trabzonspor (1998/99)
Galatasaray 0-4 Fenerbahçe (1996/97)
İŞTE O PAYLAŞIM:
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.
Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda:
Gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda 'KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKL 4-3 yendik!' ifadelerine yer verildi.
G.SARAY 2019'DA PAYLAŞMIŞTI
11 Mayıs 2019'da Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçtiğinde bu tweet atılmıştı.