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Çaykur Rizespor'dan haftaya üç puanla başlangıç

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

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Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada penaltıdan Samudio ve 60. dakikada Boldrin kaydetti. Rizespor'un kazandığı penaltı, hakem Koray Gencerler'in VAR'a gitmesinin ardından geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık kazanma hasretini noktaladı ve 11 puana yükseldi. Ankaragücü ise son 6 maçta 4. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Gaizantep'i konuk edecek.

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