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Spor

Çaykur Rizespor'dan iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

Çaykur Rizespor Kulübü, başkan Tahir Kıran'ın şaibe olduğu nedeniyle sezonun tescil edilmemesini talep ettiği yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

10 Mart 2022 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 21:46
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Sosyal medyada yer alan, "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu nedeniyle sezonun tescil edilmemesini talep etti." yönündeki iddialara cevap geldi.

Karadeniz ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

İşte Çaykur Rizespor'un açıklaması:

Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün ve Başkanımız Tahir Kıran'ın böyle bir talebi olmadığı gibi bu tür taleplerin de kesinlikle karşısındadır. Tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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