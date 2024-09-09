Çaykur Rizespor'dan kaleye takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, İngiltere Championship temsilcisi Sheffield United'tan Hırvat kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.

Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçti ve 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

Rizespor'dan Girbic'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Grbic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA 32 GOL YEDİ

İngiliz takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat eldiven, Sheffield formasıyla 11 maça çıktı ve kalesinde 32 gol gördü