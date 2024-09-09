İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0423
  • EURO
    37,6271
  • ALTIN
    2732.83
  • BIST100
    9713.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Çaykur Rizespor'dan kaleye takviye

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Championship ekibi Sheffield United'tan 28 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Girbic'i renklerine bağladığını duyurdu.

9 Eylül 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan kaleye takviye
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor, İngiltere Championship temsilcisi Sheffield United'tan Hırvat kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.

Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçti ve 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

Rizespor'dan Girbic'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Grbic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA 32 GOL YEDİ

İngiliz takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat eldiven, Sheffield formasıyla 11 maça çıktı ve kalesinde 32 gol gördü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.