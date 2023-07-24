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Spor

Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın açıklaması

Süper Lig'e yeniden dönen Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın açıklaması
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Bakır, transferler için biraz geç kaldıklarını değinirken doğru zamanı beklediklerini ve iyi bir takım kuracaklarını söyledi.

'SAMET AKAYDIN'A İLGİMİZ VARDI AMA OLMADI'

Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe'nin Milli stoperi Samet Akaydın hakkında ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye ilgi yazısı göndermedik. Samet konusunda 15-20 gün önce bir düşüncemiz vardı ama sonra olmadı. Sözlü olarak gündeme getirdik. Olumlu bir süreç gözükmediği için vazgeçtik, resmiyete dökmedik."" dedi.

Fenerbahçe 29 yaşındaki Samet Akaydın'ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyona satın almıştı

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