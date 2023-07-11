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Spor

Çaykur Rizespor'dan transfer harekatı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'un transferdeki hedefleri belli oldu.

Fanatik11 Temmuz 2023 Salı 11:08 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'dan transfer harekatı
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Spor Toto Süper Ligde kalıcı olmayı hedefleyen Çaykur Rizespor neredeyse baştan aşağı kadro değişecek. Transferde şu ana kadar sessiz kalan, henüz kimseye imza attırmayan Çaykur Rizespor'da büyüklere transfer taarruzu var.

HEDEF BÜYÜK

4 büyüklerden oyuncuları gündemine alan Yeşil Mavililer, Fenerbahçe'den Samet Akaydın, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Yunus Akgün'ü istedi.

Çaykur Rizespor ayrıca geçen yıl Antalyaspor'da görev yapan Fernando'yu kadrosuna katmak istiyor. Rizespor, Alanyaspor'un golcüsü Ahmed Hassan için de harekete geçti. Karadeniz temsilcisi, iki oyuncu ile görüşüp, transferleri bitirmek istiyor. Hayli kabarık bir listeyle görüşmelerine devam eden Çaykur Rizespor bu hafta içerisinde bombaları patlatmak istiyor.

İMZAYA GELİYOR

Rizespor'un transferdeki şu ana kadar attığı tek somut adım Karabağ'dan Kevin Medina oldu. Yeşil-Mavililer, Medina'yla ön protokol yaptı. Kolombiyalı stoperin birkaç gün içerisinde şehre gelerek imzayı attıktan sonra çalışmalara katılacağı belirtildi.

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