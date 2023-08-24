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Spor

Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic: Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu Dal Varesanovic, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic: Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz
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Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Rize'ye alıştığını belirtti.

Ligde ilk iki hafta kazanamadıklarını ve Trabzonspor'a karşı çok değerli bir mücadele oynayacaklarını ifade eden Varesanovic, "Şehir ve taraftarlar için önemli bir maç. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. Gelişim payının olduğu bir takımımız var. Gelişimi çabuk atlatıp iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Umarım bu karşılaşmada çalışmamızın sonucu sezonun ilk galibiyetini alırız." diye konuştu.

Kendisi için yeni bir takım, yeni bir lig olduğunun altını çizen Varesanovic, "Her şeye rağmen ilk iki maçta da sahada görev yaptım. Aldığım sürelerde kabul edilebilir performans sergilediğimi düşünüyorum. Gelişip çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Bunun bilincinde çalışarak takıma yardımcı olmak ve performansımızı yukarı çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varesanovic, babasının Türkiye'de Bursaspor'da oynadığını ve transferine destek verdiğini sözlerine ekledi.

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