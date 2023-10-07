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Spor

Çaykur Rizespor'un 8. hafta rakibi Samsunspor

Ligde 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor, yarın sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edeck. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un 8. hafta rakibi Samsunspor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağrlayacak.

Çaykur Didi Stadında saat 13:30'de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde tamamlayan yeşil-mavililer, kampa girdi.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya11 puanla 8. sırada girdi.

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