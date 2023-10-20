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Spor

Çaykur Rizespor'un 9. hafta rakibi Kayserispor

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

AA20 Ekim 2023 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un 9. hafta rakibi Kayserispor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Mithat Pala kadroda yer almayacak. Sakatlıktan çıkan Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kayseri'ye giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını burada yapacak.

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