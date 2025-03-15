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Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Bodrum FK
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 44 gole engel olamadı.

Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi.

Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

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