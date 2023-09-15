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Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Lige iyi başlayan Karadeniz ekibi evinde üç puanı almayı amaçlıyor.

AA15 Eylül 2023 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde milli ara öncesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Rize temsilcisi, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde John Mary, kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich ve Jonjo Shelvey ise kadroda yer aldı.

Ankara'daki çalışmalarının ardından Konya'ya giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını Konyaspor Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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