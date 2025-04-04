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Spor

Çaykur Rizespor'un konuğu Sivasspor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un konuğu Sivasspor
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Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada bulunuyor, Sivasspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Karadeniz takımında, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou ve kart cezası bulunan Samet Akaydin ile Olawoyin maçta forma giyemeyecek.

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