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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, kazanarak son haftalarda kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyledi.

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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada  beraberliklerle 6 puan kaybettiklerini bununda ilk 5 yarışında bir adım geride  kalmalarına neden olduğunu belirtti.

Ligdeki ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini aktaran Kartal, "Elbette  son üç maçta kaybedilen 6 puan önemli ama iyi futbol oynuyoruz. İkinci yarının en  iyi oyun oynayan ekiplerinden birisiyiz. Galatasaray karşısında kazanarak son üç  haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Kalan üç maçı  kazanabilirsek ilk 5 hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Taraftara büyük iş düştüğünü kaydeden Kartal, "Gücümüze güç katan  önemli bir taraftar desteğimiz var Galatasaray karşısında da aynı şekilde onları  arkamızda görmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında taraftarın enerjisi  takıma yansıyor. Bu maçta da onların 90 dakika desteğini bekliyoruz. Hep birlikte  evlerimize mutlu dönmek için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Aatıf'ın maç kadrosunda yer  alacağı ancak ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi.

(AA)

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