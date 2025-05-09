Çaykur Rizespor'un deplasmandaki rakibi Konyaspor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.