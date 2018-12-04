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Çaykur Rizespor'un yüzü kupada da gülmedi

Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 35. dakikalarda Kamerunlu forvet Steve Leo Beleck attı.

Turu geçecek takım 18 Aralık'ta Balıkesir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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