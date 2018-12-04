Çaykur Rizespor'un yüzü kupada da gülmedi
Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakaladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 35. dakikalarda Kamerunlu forvet Steve Leo Beleck attı.
Turu geçecek takım 18 Aralık'ta Balıkesir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
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