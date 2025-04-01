İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9511
  • EURO
    41,0539
  • ALTIN
    3821.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi yarın başlıyor
Spor

ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi yarın başlıyor

ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçı yarın oynanacak.

AA1 Nisan 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi yarın başlıyor
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçta, hakemler Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş görev yapacak.

Yarın final serisinin ikinci maçı Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ev sahipliğinde 4 Nisan Cuma Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, gerekmesi halinde üçüncü maç da oynanacak.

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.