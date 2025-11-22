İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u rahat geçti
Spor

ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u rahat geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63 mağlup etti.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u rahat geçti
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 4, Juskaite 11, Burke 23, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10, Sevgi Tonguç, Ayşenaz Harma, Asena Yalçın, Sinem Ataş 16, Eslem Güler 3, Razheva 11

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Kübra Erat 2, Shields 14, Anigwe 21, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Yağmur Güvercin, Fraser 8

1. Periyot: 15-16

Devre: 37-30

3. Periyot: 56-44

  • Kadınlar Basketbol
  • Ormanspor
  • çbk mersin

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.