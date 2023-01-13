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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanda Sopron Basket'e yenildi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sopron Basket'e 51-44 mağlup oldu.

AA13 Ocak 2023 Cuma 00:49 - Güncelleme:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanda Sopron Basket'e yenildi
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 51-44 yenildi.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-11 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 27-24 üstünlükle gitti.

Macaristan ekibi, üçüncü çeyrekte sayı bulmakta zorlanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşısında final periyoduna da 39-32 önde girdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Sopron Basket, maçtan 51-44 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Zsofia Fegyverneky, 15 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mersin ekibinde Kuanitra Holingsvorth ve Dewanna Bonner'ın 10'ar sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sonuçla Sopron Basket, 7. galibiyetini aldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • sopron basket
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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