ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Enea Gorzow'u 75-68 ile geçti

2 Aralık 2021 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:27

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6'ncı hafta maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u deplasmanda 75-68 yendi ve normal sezonu 6'da 6 yaparak kapattı.

Müsabakaya Kristine Anigwe, Tiffany Hayes, Yvonne Turner, Esra Ural Topuz ve Shavonte Zellous 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ÇBK'nın tutuk bir oyun sergilediği ikinci periyodun bitimine 35 saniye kala durumu 35-34'e getirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti. Shavonte Zellous'un 3 sayılık isabetiyle başlayan üçüncü çeyrek de 57-54 tamamlandı. Maçın son 10 dakikasında kontrolü ele alan Çukurova Basketbol, hücum ve savunmadaki etkili oyunuyla rakibini 75-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayı kaydeden ÇBK'lı Tiffany Hayes oldu.

SALON: Hala of AJP (Polonya)

HAKEMLER: Henri Hilke, Andzej Urbanoviç, Viktor Nagy

ENEA GORZOW: Karolina Matkowska, Kseniia Tikhonenko 17, Courtney Hurt 19, Anna Makurat 2, Dominika Owczarzak 11, Katarzyna Dzwigalska 5, Stephanie Jones 14, Julita Michniewicz, Martyna Kurkowiak, Ewelina Smialek,

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Kristine Anigwe 12, Tiffany Hayes 36, Yvonne Turner 6, Esra Ural Topuz 8, Shavonte Zellous 11, Asena Yalçın 2, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş

1'İNCİ PERİYOT: 15-25

İLK YARI: 34-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-57