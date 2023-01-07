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Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde Fenerbahçe'yi yendi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 mağlup etti.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi evinde Fenerbahçe'yi yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. ve sezonun ikinci yarısının ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gray 20, Holingsvorth 11, Hayes 18, Boner 19, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz, Elanur Menteş

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 10, McBride 10, Stewart 22, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Şerife Alperi Onar 7, Merve Aydın

1. PERİYOT: 20-18

DEVRE: 41-41

3. PERİYOT: 57-55

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