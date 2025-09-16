Ceballos: Real Madrid'den ayrılmak kolay değil

Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, kulüpte kalmasıyla ilgili konuştu.

Yaz transfer döneminde Marsilya'ya transferi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcu, transferin gerçekleşmemesinin ardından, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değildi!" sözlerini sarf etti.

Marca'da yer alan habere göre, Ceballos'un, transferin gerçekleşmemesinin ardından Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'yi de aradığı ve transferini istemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Ceballos ile ilgili, "Ceballos. O var. Seçim kazandırır isim olarak. Real Madrid'den oyuncu getiriyorsunuz. 29 yaşında. İstesek bugün hallederiz. 4 senelik maliyeti vergiler dahil 47 milyon Euro. 47'yi 4'e böl, her sene 10 milyondan fazla. Seçim mantığıyla hareket etmiyoruz." demişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.