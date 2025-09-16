İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2816
  • EURO
    48,9558
  • ALTIN
    4892.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ceballos: Real Madrid'den ayrılmak kolay değil
Spor

Ceballos: Real Madrid'den ayrılmak kolay değil

Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, yaz transfer döneminde Marsilya'ya gerçekleşmeyen transferinin ardından, 'Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değildi!' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 18:16 - Güncelleme:
Ceballos: Real Madrid'den ayrılmak kolay değil
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, kulüpte kalmasıyla ilgili konuştu.

Yaz transfer döneminde Marsilya'ya transferi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcu, transferin gerçekleşmemesinin ardından, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değildi!" sözlerini sarf etti.

Marca'da yer alan habere göre, Ceballos'un, transferin gerçekleşmemesinin ardından Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'yi de aradığı ve transferini istemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Ceballos ile ilgili, "Ceballos. O var. Seçim kazandırır isim olarak. Real Madrid'den oyuncu getiriyorsunuz. 29 yaşında. İstesek bugün hallederiz. 4 senelik maliyeti vergiler dahil 47 milyon Euro. 47'yi 4'e böl, her sene 10 milyondan fazla. Seçim mantığıyla hareket etmiyoruz." demişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.