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Spor

Cebelitarık maçı için Milli Takım İspanya'ya geldi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya geldi.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 21:44
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İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İspanya'nın Malaga kentindeki Costa del Sol Havalimanı'na gelen Ay-yıldızlı kafile, daha sonra otobüsle Cadiz şehrinde konaklayacakları otele geçti. Millileri havalimanında T.C. Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve beraberindeki heyet karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Cebelitarık'taki Victoria Stadı'nda TSİ 20.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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