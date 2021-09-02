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Spor

Cebelitarık-Türkiye maçının hakemi belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak olan Cebelitarık-Türkiye maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:16
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Victoria Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.

Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

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