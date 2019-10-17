Cebelitarık-Gürcistan maçında Roy Chipolina, gol sevincinde asker selamı verdi
Cebelitarık-Gürcistan maçında ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Roy Chipolina, gol sevincinde asker selamı verdi.
Ev sahibinin 2. Golünü atan Roy Chipolina asker selamı verdi ancak henüz UEFA soruşturma başlatmadı!
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