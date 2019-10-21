Çebi silip süpürdü
Toplam 3 adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 5009 oy alarak ipi göğüsledi. Serdar Adalı 2983, Hürser Tekinoktay 537 oyda kaldı.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ, 34. başkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Fikret Orman’ın genel kurul kararı almasından sonra dün olağanüstü kongre BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Seçime Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay katıldı. Adalı kırmızı, Çebi krem, Tekinoktay da mavi renkli oy pusulası ile yarışa girdi.
İLK 4 SANDIKTA ÇEBİ FARKI
Demokratik bir ortamda geçen ve hiçbir tartışmanın yaşanmadığı 10.30’da başlayan olağanüstü genel kurulda saat 11.00’den sonra başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 17.30 sularında ise 20 sandıkta kullanılan oyların sayımına 4’er 4’er geçildi. İlk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi 952 oy alırken, Serdal Adalı 641 ve Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı.
ADALI’YA 2026 FARK ATTI
Ahmet Nur Çebi, 5,6,7 ve 8’inci sandıklarda da Adalı ve Tekinoktay’a karşı farkı giderek açtı. 9, 10, 11 ve 12’nci sandıklarda da üstünlüğünü koruyan Çebi, Serdar Adalı’ya en büyük farkı 13’üncü sandıkta 375’e 71’le attı. 20 sandığın sayılması sonrası toplam 5009 oy alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34.başkanı oldu. Adalı 2983, Tekinoktay ise 537 oyda kaldı.
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