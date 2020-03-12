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Spor

Çebi: ''Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönünde alınan kararı yorumladı.

12 Mart 2020 Perşembe 20:57 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:57
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının seyircisiz oynanması yönünde alınan kararı değerlendirdi.

Alınan karara uymak zorunda olduklarını dile getiren Çebi, "Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir almıştır, biz uymakla mükellefiz. Muhakkak düşünerek böyle bir karar veriyorlar, karşı gelmemiz olmaz." diye konuştu.

Koronavirüs için gereken tedbirleri aldıklarını belirten Beşiktaş Başkanı, "Önlemlerimizi aldık ama en doğru önlem az temas, mesafeli duruş, ellerimizi yıkayacağız. Dinimizde de yazıyor, temizlik. Temizliğimize ve titizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor toplum olarak." ifadelerini kullandı.

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