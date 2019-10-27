Çebi’den derbiye özel prim

Görevine seçilir seçilmez önce mali tabloyu düzeltmek için kollarını sıvayıp geciken futbolcu ve personel maaşlarını ödeyen Başkan Çebi, Galatasaray derbisine de özel prim verme kararı aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin derbi galibiyeti özel primini 20’şer bin dolar olarak belirlediği öğrenildi.