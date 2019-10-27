Çebi’den derbiye özel prim
BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda rakiplerine fark atarak başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün başkan olarak ilk derbisine çıkacak.
- Star Spor
Görevine seçilir seçilmez önce mali tabloyu düzeltmek için kollarını sıvayıp geciken futbolcu ve personel maaşlarını ödeyen Başkan Çebi, Galatasaray derbisine de özel prim verme kararı aldı. Siyah-Beyazlı yönetimin derbi galibiyeti özel primini 20’şer bin dolar olarak belirlediği öğrenildi.
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