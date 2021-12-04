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Spor

Cebrail Karayel: İyi takım savunması yaptık

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Altay'da Cebrail Karayel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 21:47
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Altaylı Cebrail Karayel, Galatasaray karşılaşmasının ardından sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cebrail Karayel "Müthiş bir atmosfer vardı. Futbol adına her şey çok iyiydi. Hocamız kazanmak istediğini söyledi, 'Tek seçeneğimiz kazanmak' demişti. Geçen hafta fırsatları değerlendirememiştik. Bu hafta top bizdeyken de iyi oynadık. Atmosfer çok güzeldi. 1-0 öne geçtik, geri düştük, beraberliği sağladık." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'na karşı oynaması hakkında konuşan Cebrail Karayel "Ligin en formda oyuncularından birine karşı oynadım. Çok keyifliydi. İstanbul'da 1 puan fena değil." ifadelerini kullandı.

Cebrail Karayel "İyi takım savunması yaptık. Top bizdeyken iyi oynadık. Bugün sahada keyif alalım dedik." diyerek sözlerini noktaladı.

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