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Spor

Cebrail Karayel: Keşke kazansaydık da ben atmasaydım

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da tek golün sahibi Cebrail Karayel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 23:25 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:25
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Altaylı Cebrail Karayel, Trabzonspor karşılaşmasının arıdndan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cebrail Karayel "Trabzonspor'u yenmek için her şeyi yaptık. İyi oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Üzerimizde ölü toprağı var. Gol attım ama sonuç olarak bir şey ifade etmiyor. Keşke kazansaydık da ben atmasaydım. Kasımpaşa ile final maçına çıkacağız. İnşallah kazanacağız." dedi.

Cebrail Karayel ayrıca "Kaliteli bir takımız ama basit gol işi ve şanssızlık olayını üzerimizden atmalıyım. Sonrası puana yansır." açıklamasını yaptı.

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