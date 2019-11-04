22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6993
  • 6,3602
  • 278.088
  • 99838.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cedi Osman 10 sayıyla oynadı, Cavaliers evinde mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Dallas Mavericks'e 131-111 yenildi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 6 maçla devam edildi. Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 14 ribaunt, 15 asistle üst üste ikinci kez "triple-double" yaptığı mücadelede Cavaliers'ı 131-111 mağlup ederek 6. maçında 4. galibiyetini aldı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Dördüncü yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 29, Jordan Clarkson'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 28 dakika 21 saniye süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

- LeBron James'ten "triple-double"

Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 21 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada San Antonio Spurs deplasmanında 103-96 kazandı.

Beşinci galibiyetini elde eden Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 11 ribaunt, Dwight Howard 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Spurs'te Dejounte Murray'nin 18 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gay'in 16 sayı, 10 ribauntluk performansları sezonun ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 108-95

Miami Heat-Houston Rockets: 129-100

New York Knicks-Sacramento Kings: 92-113

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 96-103

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 111-131

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 105-94

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA