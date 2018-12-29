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Cedi Osman 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist yaptı galibiyeti unuttu

Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

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Pelicans'ta Anthony Davis maçı 48 sayı, 17 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blokla tamamladı. Julius Randle 22 sayı 12 ribaund, Jrue Holiday 18 sayı, 7 ribaund, 8 asistle galibiyette etkili oldu. 

Dallas Mavericks'te çaylak oyuncu Luka Doncic 34 sayı ve 7 üçlük isabetiyle iki kariyer rekoru kırarken, mağlubiyete engel olamadı. Dallas'ta Harrison Barnes'tan 21 sayı ile maçı tamamlarken, Veteran yıldız Dirk Nowitzki 11 dakikada 11 sayılık bir katkı üretti. 

Denver evinde kaybetmiyor

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets,  konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8.  galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken,  San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu

Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine  118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12  sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double"  yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88

Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87

Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

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