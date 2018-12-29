Cedi Osman 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist yaptı galibiyeti unuttu
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Pelicans'ta Anthony Davis maçı 48 sayı, 17 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blokla tamamladı. Julius Randle 22 sayı 12 ribaund, Jrue Holiday 18 sayı, 7 ribaund, 8 asistle galibiyette etkili oldu.
Dallas Mavericks'te çaylak oyuncu Luka Doncic 34 sayı ve 7 üçlük isabetiyle iki kariyer rekoru kırarken, mağlubiyete engel olamadı. Dallas'ta Harrison Barnes'tan 21 sayı ile maçı tamamlarken, Veteran yıldız Dirk Nowitzki 11 dakikada 11 sayılık bir katkı üretti.
Denver evinde kaybetmiyor
Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.
Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.
Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88
Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87
Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118
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