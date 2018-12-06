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Cedi Osman 16 sayı attı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çaldı yine de yetmedi

NBA'de, Golden State Warriors, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 129-105 mağlup etti.

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Warriors'a galibiyeti getiren isim 9 üçlükle 42 sayı 9 ribaund 7 asistlik performans sergileyen Stephen Curry oldu. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın savunduğu Kevin Durant daha önceki maçlardaki sayı ortalamasını tuttaramazken, 25 sayı 10 ribaund 9 asistle oynadı. Klay Thompson ise 16 sayı 4 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldu.

Cavaliers cephesinde milli oyuncumuz Cedi Osman 33 dakikada 3/6 üçlük, 1/2 serbest atış, 3/6 iki sayı isabetiyle 16 sayı attı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ile etkili oldu. Clevland'da Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt ile maçı tamamladı.

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