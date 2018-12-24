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Cedi Osman 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asist yaptı yine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde  Bulls'a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve  17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta  Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki  9. galibiyetinde ön plana çıktı.

Curry ve Durant ikilisinden 77 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve  Kevin Durant'in 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 129-127  mağlup etti.

Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta  Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers'ta Tobias Harris  32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9  asistlik performans ortaya koydu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98 

Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89 

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103 

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112 

Orlando Magic-Miami Heat: 91-115 

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117

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