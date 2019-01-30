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Cedi Osman NBA All-Star Dünya Karması'nda

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının sahasında Washington Wizards'ı 116-113 yendiği maçta 26 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu ayrıca, son haftalardaki başarılı performansından dolayı NBA All-Star haftasında Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması kadrosunda yer alacak.

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NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Washington Wizards karşısında 36 dakika süre aldı. Play-off mücadelesi veren Wizards karşısında 26 sayı kaydeden Cedi, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile maçı tamamladı. Karşılaşmada Jordan Clarkson ise 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Ocak ayında mükemmel bir çıkış yakalayan ve 100-94 mağlup oldukları Miami Heat karşılaşmasında da 29 sayıyla kariyer rekoru kıran Cedi Osman, son 4 maçta sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı ile oynadı. 
 
Öte yandan milli basketbolcunun, NBA All-Star haftasında 'Yükselen Yıldızlar' maçında Amerika karşısında Dünya Karması kadrosunda yer alacağı açıklandı.
 
ABD Karması'nın kadrosu Jarett Alen, Marvin Bagley, Lonzo Ball, John Colins, De'Aaron Fox, Jaren Kackson Jr, Kyle Kuzman, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Traye Young şeklinde oldu.
 
Dünya Karması'nda ise Cedi Osman, OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie yer alacak.

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