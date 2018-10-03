Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cedi Osman'dan 11 sayı 7 ribaund 4 asist

NBA'de yeni sezon yaklaşırken takımlar hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk maçına çıkan Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 102-95 yenerken Cedi Osman maça ilk 5'te başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karşılaşmada 19 dakika süre alan milli basketbolcumuz, 3/4 iki sayı, 1/4 üç sayı, 2/2 faul isabetiyle 11 sayı 7 ribaund 4 asistlik bir performansla galibiyete önemli rol oynadı. Cedi sahadayken Cavaliers, Celtics'e 11 sayılık üstünlük kurdu.

Kevin Love 17 sayı 4 ribaundla oynarken, Colin Sexton 15 sayı 4 ribaund ile etkili oldu.

Boston'da Marcus Smart 15, Lemon Jr. 11 sayı ile oynarken, Fenerbahçe'den transfer edilen Brad Wanamaker, 11 dakika süre aldığı maçta 2 sayı 3 ribaundla vasat bir peformans sergiledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

NASA'nın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

NASA'nın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

WhatsApp'tan tepki çeken yenilik

WhatsApp'tan tepki çeken yenilik

İran-Türkiye sınırına yapılan 144 kilometrelik duvarda sona yaklaşıldı

İran-Türkiye sınırına yapılan 144 kilometrelik duvarda sona yaklaşıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA