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Cedi Osman'dan, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniyelerde bulduğu basketle Brooklyn Nets'i deplasmada 99-97 mağlup etti.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan  sona çekişme içinde geçen mücadelesinde Cleveland Cavaliers, konuk olduğu  Brooklyn Nets'i 99-97 yenerek, sezonun 5'inci galibiyetine uzandı.

Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre alan milli  basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Jordan  Clarkson 20 sayı, 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 19 sayı, 14 ribauntla  "double-double" yaparken, karşılaşmanın bitimine 3,2 saniye kala attığı basketle  takımına galibiyeti getiren Alec Burks, 13 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Nets'te D'Angelo Russell 30 sayı, 8  ribaunt ve 6 asist, Spencer Dinwiddie 18 sayı ile maçı tamamladı.

Warriors yıldızlarıyla kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, sezonun 16'ncı galibiyetini,  deplasmanda Atlanta Hawks'ı 128-111 mağlup ederek elde etti.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 30 sayı, 3 ribaunt, 2  asist, Kevin Durant 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 27 sayı ve 8  ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 19'uncu kez kaybeden Hawks'ta John Collins 24 sayı, 11  ribaunt, Trae Young da 20 sayı, 3 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 83-110

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 111-128

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-99

New York Knicks-Washington Wizards: 107-110

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 103-106

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 103-91

 New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 126-129

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